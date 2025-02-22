Заключенный ставропольской колонии осужден за терроризм

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К 16 годам лишения свободы приговорил суд в Ростове-на-Дону заключенного одной из ставропольских колоний, который вступил в ряды террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края Ивана Кокарева виновным в терроризме.

По данным следствия, Кокарев, отбывая наказание в колонии в Ставропольском крае за убийство, в декабре 2021 года добровольно вступил в ряды террористической организации, которая запрещена в России, планируя в будущем совершать преступления от ее имени, пишет 21 февраля "Интерфакс".

Мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а первых двух лет - в тюрьме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 февраля житель Северной Осетии был задержан при попытке выехать в одну из стран Ближнего Востока, где планировал вступить в ряду террористической организации.

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