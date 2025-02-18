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13:52, 18 февраля 2025

Житель Северной Осетии арестован за попытку примкнуть к террористам

Сотрудник правоохранительных органов. Фото: ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при попытке выехать в одну из стран Ближнего Востока.

По данным погрануправления ФСБ по Северной Осетии, в отношении жителя республики возбуждено уголовное дело за попытку вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию.

Подозреваемый 2005 года рождения был задержан при попытке выехать в одну из стран Ближнего Востока, он арестован, привел сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Оперативное видео ФСБ сегодня опубликовал телеграм-канал "Сапа Кавказ". На его кадрах показан сидящий в клетке в зале суда мужчина, на кадр наложен специальный эффект, размывающий лицо задержанного, чтобы его личность была неузнаваемой. Силовики ему на руки надевают наручники, выводят из здания и препровождают в автозак. На этом видео заканчивается.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня 2024 года стало известно, что житель станицы Архонской в Северной Осетии испортил бюллетень на президентских выборах, нарисовав повешенного человека и написал лозунг в поддержку Украины. Ему предъявлено обвинение в призывах к террористической деятельности.

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Автор: "Кавказский узел"

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