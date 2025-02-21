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10:41, 21 февраля 2025

Власти предложили пересмотреть порядок составления списка малых народов Дагестана

Лезгины. Фото: Дмитрий Иванович Ермаков https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Агентство по делам национальностей предложило передать федеральному правительству право определять перечень коренных малочисленных народов Дагестана.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало поправки в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», для унификации порядка формирования единого перечня таких этносов. В частности, ведомство предложило лишить главу Дагестана полномочия определять особенности коренных малочисленных народов республики и устанавливать перечень этих народов, сообщают "Ведомости".

В других регионах единый перечень коренных малочисленных народов утверждается правительством России по предложению ФАДН на основании представлений губернаторов.

«Законопроектом предполагается, что включение народов, проживающих на территории Республики Дагестан, в единый перечень будет осуществляться в общем порядке по предложению уполномоченного органа на основании представления высшего должностного лица Республики Дагестан», – цитирует издание пояснительную записку к документу.

До 2020 года полномочием определять особенности коренных малочисленных народов Дагестана и устанавливать перечень этих народов был наделен госсовет республики. При этом депутаты ранее включили в перечень и народы, численность которых, по данным переписей населения, «значительно превышает» установленную законом предельную планку в 50 000 человек, говорится в пояснительной записке.

В Дагестане около 30 этносов относятся к коренным народам, говорится в справке "Кавказского узла" "Население и трудовые ресурсы Республики Дагестан".

Вопрос особого подхода к определению коренных малочисленных народов Дагестана нужно обсудить путем консультаций, так как это «проблема сложная», но решаемая именно после обсуждений, указал председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

«Времена меняются, меняются требования. И это не единственный закон, который нуждается в уточнении. Предстоит большая законотворческая работа по совершенствованию всей базы государственной национальной политики», – сказал он изданию, отметив, что следует не «торопиться со скороспелыми решениями, а дождаться выхода этого документа – он ожидается в текущем году».

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Автор: "Кавказский узел"

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