Власти предложили пересмотреть порядок составления списка малых народов Дагестана

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Агентство по делам национальностей предложило передать федеральному правительству право определять перечень коренных малочисленных народов Дагестана.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало поправки в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», для унификации порядка формирования единого перечня таких этносов. В частности, ведомство предложило лишить главу Дагестана полномочия определять особенности коренных малочисленных народов республики и устанавливать перечень этих народов, сообщают "Ведомости".

В других регионах единый перечень коренных малочисленных народов утверждается правительством России по предложению ФАДН на основании представлений губернаторов.

«Законопроектом предполагается, что включение народов, проживающих на территории Республики Дагестан, в единый перечень будет осуществляться в общем порядке по предложению уполномоченного органа на основании представления высшего должностного лица Республики Дагестан», – цитирует издание пояснительную записку к документу.

До 2020 года полномочием определять особенности коренных малочисленных народов Дагестана и устанавливать перечень этих народов был наделен госсовет республики. При этом депутаты ранее включили в перечень и народы, численность которых, по данным переписей населения, «значительно превышает» установленную законом предельную планку в 50 000 человек, говорится в пояснительной записке.

В Дагестане около 30 этносов относятся к коренным народам, говорится в справке "Кавказского узла" "Население и трудовые ресурсы Республики Дагестан".

Вопрос особого подхода к определению коренных малочисленных народов Дагестана нужно обсудить путем консультаций, так как это «проблема сложная», но решаемая именно после обсуждений, указал председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

«Времена меняются, меняются требования. И это не единственный закон, который нуждается в уточнении. Предстоит большая законотворческая работа по совершенствованию всей базы государственной национальной политики», – сказал он изданию, отметив, что следует не «торопиться со скороспелыми решениями, а дождаться выхода этого документа – он ожидается в текущем году».

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