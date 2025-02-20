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13:48, 20 февраля 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Магомеда Албогачиева, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Магомед Албогачиев не явился в установленный срок на службу, а затем сам явился в воинскую часть.

На суде он признал свою вину и рассказал, что помогал больной матери по хозяйству, и что намерения уклоняться от службы не имел, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Албогачиева виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Магомеда Албогачиева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 февраля стало известно, что суд в Кабардино-Балкарии приговорил к лишению свободы в колонии контрактника Амерхана Курскиева, также признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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