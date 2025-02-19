Житель Ставрополя оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Ставрополе штрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Максима Панченко, признав его виновным в дискредитации российской армии из-за выкриков в баре.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный районный суд города Ставрополя оштрафовал Максима Панченко на 30 тысяч рублей, следует из постановления об административной правонарушении, опубликованного на сайте суда 18 февраля.

По данным суда, Панченко, находясь в баре, вел себя неадекватно, приставал к посетителям и персоналу, выкрикивая при этом проукраинские лозунги. В судебном заседании мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Суд счел его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил Российской Федерации), учел, что ранее он уже привлекался к административной ответственности и назначил ему административный штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 февраля стало известно, что суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Десятникова, признав его виновным в дискредитации армии.

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