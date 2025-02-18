Число поврежденных дронами домов на Кубани превысило 50

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В Славянском и Северском районах всего в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получил 51 дом.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 17 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. После падения обломков дронов в поселке Ильский Северского района были повреждены более 20 домов, пострадал один человек.

Комиссия по оценке ущерба установила, что в результате падения обломков беспилотников в Славянском и Северском районах всего поврежден 51 дом, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В поселке Ильском Северского района комиссия осмотрела 46 домов и два нежилых объекта, в домах проживают 122 человека. В Славянском районе повреждены дома по пяти адресам.

"Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов", – сказано в сообщении.

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