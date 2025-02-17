Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

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Из-за плохой погоды в Грузии ограничен проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Введены ограничения на проезд большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге от города Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении выезда из Российской Федерации с 23.00 мск 16 февраля, пишет Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

Ограничения введены из-за ухудшения погодных условий в Грузии, невозможности обеспечить безопасный проезд, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

На пункте пропуска "Верхний Ларс" по данным на 03.00 мск сегодня, 17 февраля находится 769 автотранспортных средств, из них никого в "зеленой зоне", следует из данных, опубликованных на сайте центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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