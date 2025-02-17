Журналисты подверглись нападению на месте гибели детей в Батуми

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Несколько журналистов приехали на стройплощадку в Батуми, где погибли двое детей, однако на них напала группа агрессивно настроенных граждан.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля на стройплощадке в Батуми погибли двое детей четырех и пяти лет. По словам жителей города, место строительства не было огорожено, они потребовали наказать виновных.

Группа журналистов подверглась нападению во время освещения гибели двоих детей в Батуми. На место инцидента 16 февраля приехали журналист Adjara Times Сулхан Месхидзе, журналист "Батумелеби" Джаба Ананидзе, журналист "Пирвели" Нато Гогелия и съемочная группа "Аджарского телевидения". Позже прибыл также корреспондент Первого канала Общественного вещателя Грузии в Аджарии Мераб Цуликидзе с оператором.

Журналисты собирали информацию у собравшихся на месте событий граждан. Они задали вопросы представителям властей, в том числе министру финансов и экономики Аджарии. В это время на представителей СМИ напали агрессивно настроенные граждане, которые потребовали не задавать вопросы представителям власти и немедленно уйти. Эти агрессивные граждане не позволяли другим общаться с журналистами, угрожали им, а также оскорбляли их словесно и физически. Они также пытались повредить их оборудование.

О нападении на журналистов сообщила "Грузинская хартия журналисткой этики". По ее данным, Сулхан Месхидзе еще раз подвергся нападению агрессивно настроенного мужчины, представившегося местным жителем. В тот момент журналист вел прямую трансляцию, освещая антисанитарные и опасные условия на месте происшествия. Агрессивный мужчина бросился на него и выбил микрофон. «Присутствовавшие на месте происшествия представители местных органов власти, ставшие свидетелями насилия гражданина в отношении журналиста, покинули место инцидента, не отреагировав», - говорится в заявлении организации.

Хартия считает инцидент крайне тревожным и отмечает, что агрессия и насилие поощряются властями. Вместо того, чтобы донести до граждан информацию о важности журналистской работы, грузинские власти многие годы занимаются дискредитацией журналистов. Только за последние три месяца «Хартия журналистской этики» зафиксировала около 120 случаев воспрепятствования деятельности журналистов.

Бывший глава профсоюзом Аджарского телевидения Малхаз Рехвиашвили в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" предположил, что местные жители негативно относятся к журналистам из-за действий "Грузинской мечты".

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