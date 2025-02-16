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20:05, 16 февраля 2025

Гибель детей на стройплощадке возмутила жителей Батуми

Стройплощадка, на которой погибли дети. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166728-v-batumi-zhertvami-neschastnogo-sluchaia-stali-deti-v-vozraste-3-i-6-let

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей на стройплощадке в Батуми. Место строительства не было огорожено, указали жители города и потребовали наказать виновных.

Два ребенка четырех и пяти лет 15 февраля упали в канаву, наполненную водой, на стройплощадке в Батуми. Пропавших детей искали несколько часов.

"Недалеко от проспекта отца Халваши, дом 188, произошел несчастный случай. Двое несовершеннолетних упали в канаву, наполненную водой. К сожалению, спасти их не удалось", - сообщила мэрия Батуми, заявление которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Стройплощадка не была огорожена до инцидента, рассказали местные жители изданию Adjara Times. "После того, как погибли дети, они наклеили желтую ленту. Безопасность - это ответственность любого строителя. Сначала нужно обеспечить безопасность, а потом можно начинать строительство. Они начали строительство сначала", - заявил один из местных жителей изданию, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Погибшие дети собирали металлолом, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" журналист Нанука Жоржолиани.

МВД отчиталось о начале расследования по статье 116 Уголовного кодекса Грузии (непредумышленное убийство). На гибель детей отреагировал также Народный защитник Грузии.

"Народный защитник выражает соболезнования семьям погибших и призывает соответствующие органы обеспечить проведение оперативного и объективного расследования с целью выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности, разработать эффективные механизмы профилактики и реагирования для обеспечения стандартов безопасности в общественных местах , а также в строительных и инфраструктурных проектах", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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