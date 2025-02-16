Грузинская оппозиционная телекомпания приостановила вещание

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Телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, обвинив в нем соучредителя Зазу Окуашвили.

Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила работу. На сайте компании 15 февраля было выложено сообщение: "«Из-за искусственно созданного финансового кризиса соучредителем «Мтавари архи» Зазой Окуашвили телекомпания не может выходить в эфир. Заза Окуашвили служит интересам российского режима и закрывает главный критический канал страны. Мы работаем над тем, чтобы найти средства для восстановления эфира». В настоящее время, 16 февраля сайт компании недоступен.

Телекомпания распространила заявление, в котором сообщила о приостановке выхода всех передач в прямом эфире и связанных с ежедневными расходами, поскольку у телекомпании нет средств на подобные средства. В эфир не выйдет 12 передач, среди которых информационные выпуски, «Гость дня», «Постфактум» и спецвыпуски. «В эфир «Мтавари архи» будут выходить только передачи в записи, повторные выпуски старых программ, сериалы и фильмы. Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира», - говорится в заявлении.

"Объяснение простое. У "Мтавари архи" есть деньги, но Окуашвили (соучредитель канала) не хочет их тратить. Журналисты, операторы, технический персонал и все остальные не получают зарплату, канал находится в чрезвычайном положении", - написал на своей странице в Facebook* лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

Журналистка телекомпании Кети Цицкишвили сказала корреспонденту "Кавказского узла", что зрители приняли близко к сердцу информацию о приостановке работы телеканала. «Я просто скажу спасибо зрителям "Мтавари архи". С 9 утра мой телефон «взорвался», спасибо за это», - сказала она.

Супруга Зазы Окуашвили Нато Чхеидзе, в свою очередь, в соцсетях обвинили Нику Гварамию в проблемах телеканала. «Эфир «Мтавари архи» останавливает Гварамия, когда сочтет это необходимым. Это же политика», - написала она.

Чхеидзе заявила, что учредитель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили «помогал Гварамия», о чем свидетельствуют те факты, что министерство финансов не требовало выплатить долги в бюджет, не было проверки налоговой службы, таможни, «Национальный банк и прокуратуры закрывали глаза на нарушения и преступления».

«Что еще может сделать Иванишвили для Гварамия? Чем еще помочь?» - задается она вопросами.

"Мтавари архи" и ранее заявляли о финансовых трудностях. В конце января телекомпания прекратила вещание в регионах Грузии и за рубежом, она перестала транслировать рекламу, в связи с чем потеряла всех спонсоров.

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