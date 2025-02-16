Жители ереванской многоэтажки выступили против строительства здания по соседству

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В непосредственной близости от дома по улице Геворга Эмина в Ереване идет строительство многоэтажного здания. Жители провели акцию протеста, заявив, что строительные работы угрожают их дому. Разрешение на строительство было выдано без проведения общественных слушаний.

Жильцы многоквартирного здания по улице Геворга Эмина 8 в Ереване выступили против строительства рядом с их домом 10-этажной постройки. Они заявляют, что новое здание в их дворе опасно для их дома.

15 февраля жители дома провели протестную акцию, они заявили, что из-за строительных работ в некоторых квартирах их дома уже появились трещины на стенах. Журналистам они пожаловались, что неоднократно обращались в столичный муниципалитет, но безрезультатно.

С жильцами дома по их запросу встретились члены фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана.

Застройщиком нового здания является компания "Нуразян Констракшн", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян.

В настоящий момент компания роет котлован под фундамент. Под зданием компания планирует двухэтажную автостоянку. "Поскольку это в непосредственной близости к дому по Геворга Эмина, 8, то в итоге они дойдут до основания этого дома", - считает Сукиасян.

Он отметил, что разрешение на строительство мэрия дала 31 декабря 2024 года без проведения общественных слушаний. "По проекту, здесь должны построить 10-этажное здание. При том, что в этой зоне разрешаются строительства только пяти-шестиэтажек. Жалобы жильцов вполне обоснованы", - считает политик.

"Ереван превратили в бетонное болото. Люди купили квартиры. Но в один прекрасный день кто-то решил по соседству возвести новое здание в нарушение всех строительных норм", - отметил депутат.

Он добавил, что жильцы дома показали представителям фракции трещины на стенах и расхождение плиток в основании здания, им посоветовали получить результаты независимой экспертизы и с этим материалом пойти в суд. Без суда невозможно будет остановить строительство. "В данном случае не надо быть экспертом, чтобы увидеть нарушения и их последствия. Непосредственная близость и такой глубокий ров не могут не навредить соседнему зданию. Работы дошли до основания соседнего здания, тут уже поднимается вопрос сейсмостойкости дома", - отметил он.

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