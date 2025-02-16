RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:45, 16 февраля 2025

Жители ереванской многоэтажки выступили против строительства здания по соседству

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В непосредственной близости от дома по улице Геворга Эмина в Ереване идет строительство многоэтажного здания. Жители провели акцию протеста, заявив, что строительные работы угрожают их дому. Разрешение на строительство было выдано без проведения общественных слушаний.

Жильцы многоквартирного здания по улице Геворга Эмина 8 в Ереване выступили против строительства рядом с их домом 10-этажной постройки. Они заявляют, что новое здание в их дворе опасно для их дома.

15 февраля жители дома провели протестную акцию, они заявили, что из-за строительных работ в некоторых квартирах их дома уже появились трещины на стенах. Журналистам они пожаловались, что неоднократно обращались в столичный муниципалитет, но безрезультатно.

С жильцами дома по их запросу встретились члены фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана.

Застройщиком нового здания является компания "Нуразян Констракшн", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян.

В настоящий момент компания роет котлован под фундамент. Под зданием компания планирует двухэтажную автостоянку. "Поскольку это в непосредственной близости к дому по Геворга Эмина, 8, то в итоге они дойдут до основания этого дома", - считает Сукиасян.

Он отметил, что разрешение на строительство мэрия дала 31 декабря 2024 года без проведения общественных слушаний. "По проекту, здесь должны построить 10-этажное здание. При том, что в этой зоне разрешаются строительства только пяти-шестиэтажек. Жалобы жильцов вполне обоснованы", - считает политик.

"Ереван превратили в бетонное болото. Люди купили квартиры. Но в один прекрасный день кто-то решил по соседству возвести новое здание в нарушение всех строительных норм", - отметил депутат.

Он добавил, что жильцы дома показали представителям фракции трещины на стенах и расхождение плиток в основании здания, им посоветовали получить результаты независимой экспертизы и с этим материалом пойти в суд. Без суда невозможно будет остановить строительство. "В данном случае не надо быть экспертом, чтобы увидеть нарушения и их последствия. Непосредственная близость и такой глубокий ров не могут не навредить соседнему зданию. Работы дошли до основания соседнего здания, тут уже поднимается вопрос сейсмостойкости дома", - отметил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
22:44, 14 февраля 2025
Армения отвергла обвинения Азербайджана в ущербе экологии
Грузовик подорвался на мине в Азербайджане. 14 февраля 2025 г. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/v-agdame-gruzovik-podorvalsya-na-mine/
12:54, 14 февраля 2025
Грузовик подорвался на мине в Азербайджане
Здание парламента Нагорного Карабаха. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"
03:34, 14 февраля 2025
Продлены полномочия парламента Нагорного Карабаха
Протестующие предприниматели в Ереване, фото: https://news.am/rus/news/866594.html
00:37, 14 февраля 2025
Протестующие предприниматели пригрозили правительству Армении бойкотом
Флаги Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
13:30, 13 февраля 2025
Азербайджан потребовал от Армении возместить ущерб экологии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
02:47, 15 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
Какой вопрос вы бы задали Роберту Кочаряну
Фото
03:16, 14 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
Кольцо вокруг Ирана все больше сжимается
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
02:47, 15 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
Какой вопрос вы бы задали Роберту Кочаряну
Фото
03:16, 14 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
Кольцо вокруг Ирана все больше сжимается
Фото
14:47, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
48
Армения и ЕС. Стремление к евроинтеграции и евроинтеграция - две большие разницы
Фото
13:27, 12 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
4
О чем слова Алена Симоняна
Фото
13:09, 12 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия внутри Монголии
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
На избирательном участке №1 в Сухумском медицинском колледже. 15 февраля 2025 года. Кадр видео "Апсныпресс" https://t.me/apsnypress/17151
15 февраля 2025, 19:21
Грузия осудила проведение выборов президента Абхазии

Люди на избирательном участке в Москве. 15 февраля 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Аԥсны ажәабжьқәа" https://t.me/openapsni/410
15 февраля 2025, 16:09
Избиратели в Москве озвучили требования к президенту Абхазии

Кадр видеообращения участника СВО Мевлана Магомедова. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/02/13/145820.html
14 февраля 2025, 19:41
Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66432/
14 февраля 2025, 16:29
Мзия Амаглобели оставлена под стражей

Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Показать больше