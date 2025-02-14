"Мемориал"* запустил телеграм-бот для помощи жителям СКФО

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Правозащитная организация призвала жителей Северного Кавказа присылать в телеграм-бот сообщения о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел.

О запуске телеграм-бота помощи «Северный Кавказ. Мемориал» Центр защиты прав человека "Мемориал"* сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

"Наш новый бот принимает обращения от жителей Северного Кавказа, которые столкнулись с нарушениями прав человека. Теперь вы можете безопасно сообщить о незаконных задержаниях, похищениях, пытках, фабрикации уголовных дел, преследованиях и другом произволе в регионе", - говорится в публикации.

Правозащитники предложили писать в бот не только жертвам, но и свидетелям подобных случаев. "Наша команда окажет вам бесплатную юридическую поддержку, поможет в составлении жалоб, поиске адвоката и других правовых вопросах. Если запрос выходит за рамки нашей компетенции, бот направит вас в дружественные организации, которые смогут помочь. Мы гарантируем конфиденциальность и оперативное рассмотрение всех обращений", - отмечается в сообщении.

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