Осужденный в России уроженец Азербайджана убит на Украине

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Тело уроженца Азербайджана Хиджрана Аманова, отправленного на спецоперацию из колонии в России, доставлено на родину.

Хиджран Аманов 1999 года рождения проживал в Казани, он был осужден там и отправлен из колонии на военную операцию на Украину. В конце прошлого года мужчина получил ранение и скончался. Его тело недавно было вывезено с линии фронта и передано семье.

Погибший был женат, у него остался один ребенок. Сегодня Аманов будет похоронен в своем родном селе Шатырлы Джалилабадского района, пишет АПА.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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