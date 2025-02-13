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13:16, 13 февраля 2025

Осужденный в России уроженец Азербайджана убит на Украине

Военная операция на Украине. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/v-azerbaidzan-dostavleno-telo-muzciny-otpravlennogo-na-voinu-iz-kolonii-v-rossii-602643

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело уроженца Азербайджана Хиджрана Аманова, отправленного на спецоперацию из колонии в России, доставлено на родину.

Хиджран Аманов 1999 года рождения проживал в Казани, он был осужден там и отправлен из колонии на военную операцию на Украину. В конце прошлого года мужчина получил ранение и скончался. Его тело недавно было вывезено с линии фронта и передано семье.

Погибший был женат, у него остался один ребенок. Сегодня Аманов будет похоронен в своем родном селе Шатырлы Джалилабадского района, пишет АПА.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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