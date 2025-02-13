Житель Ставрополья осужден за причастность к экстремистской организации

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Суд приговорил к сроку в колонии строгого режима жителя Ставрополья, который примкнул к экстремистской организации в заключении.

Согласно версии обвинения, ранее судимый житель Ставропольского края присоединился к запрещенной в России экстремистской организации в 2021-2023 годах.

В этот период мужчина отбывал срок в колонии за насильственные действия в отношении несовершеннолетней. Следствие сочло, что от имени экстремистской организации он планировал впоследствии совершать некие новые преступления.

Уголовное дело в отношении жителя Ставрополья было возбуждено в 2024 году, тогда же он был задержан. Суд, рассмотрев дело, назначил ему три года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, сообщил со ссылкой на краевое управление ФСБ “Интерфакс-Юг” 12 февраля.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России), составляет шесть лет лишения свободы.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно версии силовиков “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2024 года суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя села в Шпаковском районе, чьи посты в соцсети силовики расценили как призывы к экстремистской деятельности.

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