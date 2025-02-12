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05:08, 12 февраля 2025

Житель Ставрополья обвинен в финансировании террористов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал жителя Нефтекумска, обвиняемого в переводе денег знакомому, который воюет в Сирии на стороне террористической организации.

27-летний житель Нефтекумска обвинен в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, в 2022 году мужчина перевел знакомому деньги, при этом знакомый был участником запрещенной в России террористической организации и принимал участие в боевых действиях на территории Сирии, пишет 11 февраля "Интерфакс".

Уголовное дело против мужчины было возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчина арестован.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года суд приговорил к 12 годам заключения жителя Дагестана, признав его виновным в переводе денег террористам, находящимся за рубежом.

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Автор: "Кавказский узел"

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