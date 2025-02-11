Турналог вводится в Чечне

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В большинстве районов Чечни будет введен туристический налог, в текущем году он составит 1% от суммы проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

В Чеченской Республике вводится туристический налог. Размер ставки туристического налога в 2025 году составит 1%, сообщило сегодня ЧГТРК "Грозный".

Минтуризма Чечни пояснило, что туристический налог будет введен "в большинстве районов" Чечни, но "решение по внедрению налога, муниципалитеты региона принимают самостоятельно".

К 2029 году ставка налога должна достичь 5%, но не превышать его. Налог включается в стоимость проживания и не может быть меньше 100 рублей за сутки. Плательщики налога — это те, кто предоставляет услуги по временному проживанию в объектах размещения, которые принадлежат им на праве собственности или на других законных основаниях, то есть отели, гостиницы, хостелы, глэмпинги и т.д.

"Кавказский узел" также писал, что Министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. В июле 2022 года Министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. Часть пользователей Instagram*-паблике согласилась, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться, как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

В Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.

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