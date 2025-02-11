Горняки в Каджаране добились повышения зарплат

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Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении согласилось улучшить условия и труда и повысить на 20 процентов зарплаты работникам, после чего они прекратили забастовку.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля стало известно, что руководство Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении расторгло трудовые договоры с восемью горняками, которые являлись самыми активными участниками забастовки.

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината приняли предложение руководства предприятия и вернулись к своим рабочим обязанностям, рассказал начальник отдела информации и связей с общественностью предприятия Араик Маргарян.

"Сотрудники приняли предложение о повышении зарплат в районе 20 процентов и вернулись к работе. Забастовка завершена", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор забастовки, один из сотрудников комбината Ваге Мхитарян пояснил, что между руководством предприятия и сотрудниками, требовавшими улучшения условия работы и повышения зарплаты, найден компромисс.

"Мы приняли во внимание заявление руководства о повышении зарплат на 20 процентов, обещания улучшить рабочие условия и решили прекратить забастовку, возобновив работу предприятия. Решения об увольнении наших восьми коллег будем обсуждать с руководством. В случае необходимости оспорим их в суде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из сотрудников завода рассказал, что согласно предварительной информации, все уволенные сотрудники продолжат работать. "Есть уже обсуждения, есть информация, что все они должны вернуться к работе. Никто из них не должен остаться без работы, все они боролись за права всех сотрудников завода", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сегодня утром комбинат работал в прежнем режиме. "Все сотрудники были на своих местах, работали как прежде, в полном объёме", – отметил рабочий.

Житель Каджарана Левон, работающий водителем в комбинате, рассказал, что боялся потерять работу, но не сомневался в том, что бастующие на правильном пути.

"Я скажу честно, лично я боялся, что потеряют работу. Но я был готов к этому, потому что знал, что мы боремся за наши права. Повышение зарплат на 20 процентов – это не то, что мы хотели, но сам факт того, что руководство уступило нам, обещало улучшить условия труда, это уже победа для нас. У всех есть надежда, что 20 процентов потом станут 30-40 и в итоге наше требование увеличить заплаты на 50 процентов станет реальностью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Не все работники довольны достигнутым результатом, отметил Левон. "Недовольство есть у тех, кто получает 180, 200 или 230 тысяч драмов (454, 504 и 580 долларов соответственно). Для них 20 процентов – это примерно 20-30 тысяч драмов (50-75 долларов). Это мизерное прибавление к их зарплатам. Но если отремонтируют помещения, туалеты, поставят кондиционеры и фанкойлы, то люди с пониманием отнесутся и продолжат работать хотя бы уже в нормальных условиях", – пояснил он.

Уступка со стороны администрации завода является победой рабочих, считает правозащитник Олег Дургарян. "Они победили. Обе стороны пошли на уступки. Забастовщики заложили основы культуры социальной справедливости и поднятия проблем в Каджаране и Капане. Забастовщики сломали стереотипы и страхи, подтвердив наличие экологических и медицинских проблем и срочность их решения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается обвинений в адрес забастовщиков, то это, по мнению правозащитника, является неправильной политикой со стороны руководства комбината. "Вместо того, чтобы сесть и поговорить с ними, они обвиняют простых рабочих во всех грехах. В любом случае, стороны были готовы к уступкам. Просто надо было учесть все требования рабочих, их права, а не обвинять их и не угрожать им увольнениями", – отметил он.

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