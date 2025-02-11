RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:03, 11 февраля 2025

Горняки в Каджаране добились повышения зарплат

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении. Февраль 2025 г. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/medno-molibdenovyj-kombinat-armenii-uvolil-8-sotrudnikov-iz-za-uchastiya-v-zabastovke/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении согласилось улучшить условия и труда и повысить на 20 процентов зарплаты работникам, после чего они прекратили забастовку.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля стало известно, что руководство Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении расторгло трудовые договоры с восемью горняками, которые являлись самыми активными участниками забастовки.

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината приняли предложение руководства предприятия и вернулись к своим рабочим обязанностям, рассказал начальник отдела информации и связей с общественностью предприятия Араик Маргарян.

"Сотрудники приняли предложение о повышении зарплат в районе 20 процентов и вернулись к работе. Забастовка завершена", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор забастовки, один из сотрудников комбината Ваге Мхитарян пояснил, что между руководством предприятия и сотрудниками, требовавшими улучшения условия работы и повышения зарплаты, найден компромисс.

"Мы приняли во внимание заявление руководства о повышении зарплат на 20 процентов, обещания улучшить рабочие условия и решили прекратить забастовку, возобновив работу предприятия. Решения об увольнении наших восьми коллег будем обсуждать с руководством. В случае необходимости оспорим их в суде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из сотрудников завода рассказал, что согласно предварительной информации, все уволенные сотрудники продолжат работать. "Есть уже обсуждения, есть информация, что все они должны вернуться к работе. Никто из них не должен остаться без работы, все они боролись за права всех сотрудников завода", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сегодня утром комбинат работал в прежнем режиме. "Все сотрудники были на своих местах, работали как прежде, в полном объёме", – отметил рабочий.

Житель Каджарана Левон, работающий водителем в комбинате, рассказал, что боялся потерять работу, но не сомневался в том, что бастующие на правильном пути.

"Я скажу честно, лично я боялся, что потеряют работу. Но я был готов к этому, потому что знал, что мы боремся за наши права. Повышение зарплат на 20 процентов – это не то, что мы хотели, но сам факт того, что руководство уступило нам, обещало улучшить условия труда, это уже победа для нас. У всех есть надежда, что 20 процентов потом станут 30-40 и в итоге наше требование увеличить заплаты на 50 процентов станет реальностью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Не все работники довольны достигнутым результатом, отметил Левон. "Недовольство есть у тех, кто получает 180, 200 или 230 тысяч драмов (454, 504 и 580 долларов соответственно). Для них 20 процентов – это примерно 20-30 тысяч драмов (50-75 долларов). Это мизерное прибавление к их зарплатам. Но если отремонтируют помещения, туалеты, поставят кондиционеры и фанкойлы, то люди с пониманием отнесутся и продолжат работать хотя бы уже в нормальных условиях", – пояснил он.

Уступка со стороны администрации завода является победой рабочих, считает правозащитник Олег Дургарян. "Они победили. Обе стороны пошли на уступки. Забастовщики заложили основы культуры социальной справедливости и поднятия проблем в Каджаране и Капане. Забастовщики сломали стереотипы и страхи, подтвердив наличие экологических и медицинских проблем и срочность их решения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается обвинений в адрес забастовщиков, то это, по мнению правозащитника, является неправильной политикой со стороны руководства комбината. "Вместо того, чтобы сесть и поговорить с ними, они обвиняют простых рабочих во всех грехах. В любом случае, стороны были готовы к уступкам. Просто надо было учесть все требования рабочих, их права, а не обвинять их и не угрожать им увольнениями", – отметил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рубен Варданян, фото: пресс-служба омбудсмена Азербайджана.
04:43, 11 февраля 2025
Варданян обвинил судей в ангажированности
Акция протеста сотрудников Зангезурского комбината. 1 февраля 2025 г. Фото: https://armeniatoday.news/economica/844435/
17:26, 10 февраля 2025
Сотрудники Зангезурского комбината провели акцию протеста
Карабахские беженцы, 2022 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:54, 10 февраля 2025
Карабахские беженцы посетовали на трудновыполнимые условия получения жилья в Армении
04:34, 8 февраля 2025
Восемь горняков Зангезурского медно-молибденового комбината уволены с работы
03:35, 8 февраля 2025
Католикос Арам I призвал Трампа добиться освобождения бывших лидеров Карабаха
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Фото
20:23, 6 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
19
Как пример Арцаха перекинулся на Газу
Фото
02:07, 3 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
1
Если Азербайджану не нужен мир - никакие шаги не помогут...
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Фото
12:31, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Обвинительный акт зачитан, преступники вольны лгать
Фото
09:13, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Трамп ударил по идее сильнее, чем бьют тоталитарии
Фото
20:13, 7 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Арутюнян изобличил армянских защитников во лжи
Фото
20:23, 6 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
19
Как пример Арцаха перекинулся на Газу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Леван Микаа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=76pX-X-_UPE
11 февраля 2025, 13:47
ФСБ разъяснила причину лишения гражданства Микаа

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101
11 февраля 2025, 12:23
Комитет по защите журналистов призвал освободить Шахназ Бейляргызы

Спасенные птицы. Фото: t.me/help_birds_krd
11 февраля 2025, 09:58
Динамика выживаемости птиц обнадежила кубанских волонтеров

Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше