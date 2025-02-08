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04:34, 8 февраля 2025

Восемь горняков Зангезурского медно-молибденового комбината уволены с работы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината начало процедуру расторжения трудовых договоров с восемью горняками, которые являются самыми активными участниками забастовки.

Как писал "Кавказский узел", в конце января работники Зангезурского медно-молибденового комбината объявили забастовку с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда.

Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината уволило восемь работников, начав процесс расторжения их трудовых договоров. Об этом сообщил Радио "Азатутюн" член координационного совета забастовки Ваге Мхитарян.

Мхитарян также числится в списке восьми уволенных и утверждает, что руководство комбината увольняет самых активных участников забастовки. В качестве основания увольнения, по его словам, руководство комбината приводит "незаконные действия и подстрекательство к саботажу производства".

Мхитарян ожидал такую реакцию руководства и, как он отметил, "координационный совет изменит свою тактику и продолжит борьбу". По его словам, руководство комбината призывает остальных сотрудников выйти на работу, что даст им возможность сохранить свои рабочие места.

Встретиться с горняками решили представители офиса омбудсмена Армении. Представители офиса ознакомились с проблемами, связанными с правами работников комбината, оценили ситуацию с обеспечением их прав, а также изучили условия труда. "Все озвученные вопросы, касающиеся прав человека, будут зафиксированы и представлены омбудсмену", - говорится в сообщении офиса омбудсмена.

В комментарии Hetq Ваге Мхитарян отметил, что "в ходе полуторачасовой встречи представители омбудсмена зафиксировали не соответствующие достойной жизни человека условия труда".

"Мы им показали извещения, рассказали, что находящихся в отпуске людей вызывают на работу, о том, что медцентр Каджарана не предоставляет листки о нетрудоспособности, поскольку получил соответствующее распоряжение руководства комбината, и так далее", - отметил Мхитарян.

Он также сообщил, что с представителями офиса омбудсмена достигнута договоренность о том, что работники комбината подробно изложат свои проблемы в письменном виде. Мхитарян также отметил, что готовы на компромиссное решение, при условии, что работники комбината не будут наказаны.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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