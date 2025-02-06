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12:25, 6 февраля 2025

Горняки в Каджаране требуют повысить зарплаты

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината. 5 февраля 2025 г. Фото: https://www.aysor.am/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината шестой день бастуют с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда.

Сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении проводят забастовку с требованием повышения зарплаты на 50% и улучшения условий труда. Рабочие провели голосование и 2448 из 4600 сотрудников предприятия поддержали требования забастовки.

Производственный процесс на комбинате остановлен, это может вызвать проблемы с безопасностью, а также экономические и экологические последствия, заявил руководитель пресс-службы предприятия Араик Маргарян, слова которого 5 февраля привел Jam News.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал крупнейшим налогоплательщиком Армении после того, как 2024 году выплатил в госбюджет больше 258 млн долларов в виде налогов, отметил Jam News.

Руководство комбината провело переговоры с бастующими, но договориться не удалось. "Пока проблема не будет решена, забастовка будет продолжаться", – заявил член координационного совета забастовки Ваге Мхитарян, слова которого 5 февраля привел Аrmenianreport.com.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат уже шестой день стоит без работы.

"Очень многие смежные компании зависят от работы медно-молибденового комбината – это 50 тысяч человек. Во-вторых, жители Гориса, Капана, Каджарана, Агарка – все работают здесь. Я не рекламирую, я говорю фактами. Комбинат должен работать, безоговорочно. Это вопрос обороны, жизни, экономики – это катастрофа для Республики Армения, вы представляете, какая это катастрофа?" – сказал глава Республиканского отраслевого союза профсоюзов металлургов Эдуард Пахлеванян.

Он отметил, что если бастующие не вернутся к работе в ближайшее время, то их действия выйдут за рамки закона. Он предложил прекратить акцию протеста и дать работодателю 14 дней на выполнение требований.

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Автор: "Кавказский узел"

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