Суд признал оператора "Мтавари архи" виновным в неподчинении полиции

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Судья прекратил преследование оператора "Мтавари архи" Серго Барамидзе по статье о мелком хулиганстве и вынес предупреждение по статье о неподчинении полиции. Защита Барамидзе, избитого силовиками во время акции протеста 19 ноября, сочла это решение неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2024 года на акции протеста против результатов парламентских выборов, были задержаны 16 человек, в том числе оператор телекомпании "Мтавари архи" Серго Барамидзе, которому потребовалась помощь врачей, позднее он был госпитализирован. По информации телекомпании, силовики избили Барамидзе, когда он работал на проспекте Меликишвили, видео его задержания распространилось в интернете. 20 ноября 2024 года он был допрошен Специальной следственной службой.

Судья прекратил административное производство оператора "Мтавари архи" Серго Барамидзе по обвинению в мелком хулиганстве, признав, но признал сотрудника телекомпании виновным в неподчинении законному требованию сотрудника правоохранительных органов, и вынес ему устное предупреждение.

"О сопротивлении, когда я снимаю, не может быть и речи. Потому что ни судья, ни патрульный, ни сотрудник спецподразделения не могут решать, где я хочу стоять и с какого ракурса снимать. Я оператор и должен действовать свободно - таковы правила", - привела его слова телекомпания "Мтавари архи".

Адвокат оператора Георгий Табатадзе утверждает, что у обвинения были показания только двух свидетелей по делу — сотрудников полиции, и они противоречили друг другу.

"Он исполнял свои должностные обязанности, и это подтверждается видеозаписью. С другой стороны, у них были только показания двух сотрудников полиции, которые были в замешательстве, и их показания противоречили друг другу. Поэтому судья вообще не должен был принимать эти показания во внимание и должен был полностью оправдать Сергея Барамидзе. Несмотря на то, что он сделал замечание, мы все равно считаем, что судья принял незаконное решение", — заявил адвокат.

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