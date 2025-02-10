Четыре участника протестов задержаны у парламента Грузии

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Полиция попыталась помешать протестующим перекрыть движение на проспекте Руставели у парламента Грузии, задержаны как минимум четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

В центре Тбилиси перед на проспекте Руставели на территории прилегающей к зданию парламента, мобилизована полиция, силовики мешали протестующим перекрыть транспортное движение на проспекте.

Несколько десятков протестующих на 75-й день проведения акции в поддержку евроинтеграции страны, попытались выйти на проезжую часть для проведение акции протеста, но полицейские им запретили. Полиция создала кордон по обеим сторонам проспекта и не давала протестующим выйти на проезжую часть. В результате стычек с полицейскими задержано несколько протестующих, среди которых активист Леван Гогичаишвили. Во время его задержания полицейские применили силу, так как он упирался, отказываясь сесть в полицейский автомобиль, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".

Протестующие указывают, что полиция не имеет права им препятствовать в перекрытии дороги, поскольку это - нарушение Конституции, оговаривающей свободу собрания и выражения.

Участникам акции протеста, несмотря на противодействие полиции, все же удалось перекрыть движение по проспекту Руставели, сообщила телекомпания "Пирвели", уточнив, что всего были задержаны не менее четырех человек. Требования протестующих остаются неизменными: должны быть проведены новые выборы и освобождены политзаключенные, задержанные во время протестов.

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