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17:26, 10 февраля 2025

Сотрудники Зангезурского комбината провели акцию протеста

Акция протеста сотрудников Зангезурского комбината. 1 февраля 2025 г. Фото: https://armeniatoday.news/economica/844435/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работники Зангезурского медно-молибденового комбината на акции протеста заявили, что требуют повысить им зарплаты не менее чем на 50%.

Как писал "Кавказский узел", работники Зангезурского медно-молибденового комбината объявили забастовку с требованиями повысить зарплату на 50% и улучшить условия труда. Эти требования по итогам голосования поддержали 2448 из 4600 сотрудников предприятия. Руководство комбината провело переговоры с бастующими, но договориться не удалось. 7 февраля стало известно, что руководство комбината начало процедуру расторжения трудовых договоров с восемью наиболее активными участниками забастовки.

Сегодня сотрудники Зангезурского медно-молибденового комбината, продолжающие забастовку, организовали шествие к зданию администрации завода, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник протеста, попросивший не публиковать его имя.

По его словам, сотрудники комбината разделились: часть из них принимала участие в шествии и протесте, остальные вышли во двор административного здания и стояли по ту сторону ворот. Протестующих, по его оценке, было до тысячи человек.

Участники протеста скандировали "Мы - хозяева нашей страны!" и требовали "достойной зарплаты". "Мы здесь не рабы, лично я более 20 лет работаю на комбинате, многие из нас потеряли здоровье, и не учитывать все нюансы нашей работы и особенно не учитывать ежедневные повышения цен на всё - на продукты, налоги и так далее - более чем несправедливо", - сказал мужчина.

Мы требуем повышения зарплаты на 50%

Обещание руководства повысить зарплаты "до 20%" не устраивает работников. "Одному могут повысить на 20%, другому - на 5%, третьему и вовсе сокращают зарплату. Повышение зарплаты на 20-30 тысяч драмов (50-75 долларов. – Прим. "Кавказского узла") ничему не поможет на фоне инфляции. Мы требуем повышения зарплаты на 50%, чтобы продержаться, хотя бы на пять лет", - сказал участник акции.

Он добавил, что работники комбината возмущены несправедливым распределением зарплаты, поскольку разница между зарплатами разных сотрудников огромная. "Один, сидя в кабинете, получает миллионы (миллион драмов соответствует 2,5 тысячи долларов. - Прим. "Кавказского узла"), другой, теряя свое здоровье, - гроши", - отметил работник завода, добавив, что борьба за улучшение условий их труда будет продолжена.

Между тем, гендиректор комбината, президент группы компаний "Геопромайнинг" Роман Худолий в интервью региональному телеканалу "Syunik TV" заявил, что зарплата сотрудников ЗММК - самая высокая на территории СНГ.

"Тем не менее, несмотря на такие показатели, компания рассмотрела возможность дальнейшего повышения заработной платы. Мы сами включили этот вопрос в повестку дня, не дожидаясь чьих-либо требований", - передал слова Худолия корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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