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12:17, 12 февраля 2025

Житель Ставрополья приговорен к колонии из-за конфликта с участником СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Ставропольского края виновным в публичном оскорблении участника спецоперации и приговорил к 3,5 года колонии.

По данным следствия, в июле 2024 года в селе Казьминское между осужденным и местной жительницей, сестрой военнослужащего, который был на спецоперации, произошел конфликт. Он оскорбил потерпевшую и ее брата по национальному признаку, угрожая расправой, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Следователи сообщили, что подсудимый признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле 2024 года суд в Батайске счел дискредитацией армии высказывания в соцсети блогера Нелли Штефан об участниках военной операции на Украине и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Девушка принесла извинения, связав свои высказывания с действием лекарств, но затем сообщила, что записала видео с извинениями под давлением.

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Автор: "Кавказский узел"

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