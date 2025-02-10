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12:47, 10 февраля 2025

Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*

Сирия. Фото: https://south-ossetia.info/siriya-vozobnovila-istoricheski-neizbezhnyj-process/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Милана Курбанова получила восемь лет колонии за то, что проживала на подконтрольной "Исламскому государству"* территории Сирии. Суд решил, что она причастна к боевикам.

Согласно судебным документам, в 2014 году уроженка Дербента вместе с семьей вылетела в Турцию, а затем в Египет для лечения. В феврале 2015 года семья переехала в Сирию на территорию, подконтрольную ИГ*. В городе Ракка супругов разлучили, а через месяц супруг погиб во время авиаудара. У Курбановой уже был на тот момент ребенок, и она была беременна. Летом 2017 года она переехала в Турцию, где жила у родственников и работала в ресторане. Женщина несколько раз обращалась в российское консульство для получения утерянного загранпаспорта, но получала отказы. Она добровольно вернулась на родину, узнав о возбуждении уголовного дела.

В суде Милана Курбанова показала, что не участвовала в боевых действиях, в этот период она была беременной и растила маленького ребенка. Родственники рассказали следователю, что после замужества обвиняемая стала религиозной, носила хиджаб и совершала намаз. Однако суд счел факт проживания обвиняемой на подконтрольной боевикам территории "дополнительным фактором нестабильности и угрозы безопасности государства". 32-летняя женщина признана виновной в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорена к восьми годам колонии. Минимальное наказание назначено с учетом наличия у Курбановой двух маленьких детей и признания вины, сказано в материалах дела на сайте городского суда Дагестанских Огней.

Курбанова включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга,

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 декабря 2024 года в Ингушетии суд признал местного жителя виновным в сборе денег для "Исламского государства"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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