Аэропорт Волгограда возобновил работу

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Сняты ограничения на прилет и вылет авиарейсов в волгоградском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около полуночи были введены ограничения на прием и отправку авиарейсов в аэропорту Волгограда. Ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда были сняты в 07.01 мск, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Арем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград", - написал он.

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