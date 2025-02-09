Приостановлена работа аэропорта Волгограда

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Аэропорт Волгограда временно закрыт для приема и вылета самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда (Гумрак), сообщил сегодня, 9 февраля, около 01.00 мск представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временный запрет на прием и отправку авиарейсов действует с 00.32 мск. Ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что работа аэропорта Волгограда приостанавливалась 2 февраля. В тот же день местные власти сообщили, что регион подвергся массированной атаке дронов. Администрация области 7 февраля запретила публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов в регионе и других субъектах РФ, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ.

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