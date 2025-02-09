Елена Шеина лишена депутатского мандата

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Астраханская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Елены Шеиной. Супруга Олега Шеина* написала заявление о сложении своих полномочий в январе.

Как информировал "Кавказский узел", Минюст в декабре прошлого года внес Олега Шеина* в реестр иноагентов. После того как было озвучено это решение, его исключили из партии "Справедливая Россия", а затем дума Астраханской области лишила его депутатских полномочий.

Жена бывшего депутата Олега Шеина* Елена Шеина досрочно прекратила полномочия депутата Астраханской областной думы, постановление об этом 7 декабря подписал председатель думы Игорь Мартынов, пишет "Коммерсант".

Шеина была избрана депутатом Астраханской областной думы шестого созыва от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в сентябре 2016 года. В 2021 году стала депутатом думы седьмого созыва. Она написала заявление о прекращении полномочий по собственному желанию 13 января, информирует "Арбуз today".

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* внесен в реестр иноагентов.

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