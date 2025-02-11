Эксперты поддержали идею отключения «Платона» на фоне сбоев в геолокации

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Проблема сомнительных штрафов системы «Платон» является регулярной и связана с навигационными сбоями в том числе в регионах Юга России.

Как писал "Кавказский узел", из-за радио-электронной борьбы с дронами система "Платон" функционирует с ошибками, в результате водителям приходят крупные штрафы, заявили дальнобойщики в Краснодаре, записавшие обращение к Владимиру Путину.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

Сбои в работе геолокации из-за РЭБ приводят к многочисленным ошибочным начислениям, решение проблемы упирается в готовность властей приостановить работу «Платон», считают опрошенные «Кавказским узлом» директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, лидер объединения дальнобойщиков Дагестана Рустам Маламагомедов и депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов.

Проблема с неправомерными штрафами системы «Платон» реально существует, указал Сергей Канаев. «Вопрос в том, что работают средства РЭБ. Проблема в том, что там действительно не определяют геолокацию, где оплачивать», — сказал он.

Автоэксперт отметил, что решить проблему можно различными способами. «Наверное, самый правильный вариант — это вообще систему "Платон" отключить в тех местах, где она даёт сбои. И перейти на постоплату по договору», — пояснил Канаев.

При обсуждении технического решения проблемы он подчеркнул, что для этого потребуются усилия специалистов. «Это в любом случае, поверьте, потребует времени. Не неделю, не две, а может быть, месяц. Штрафы будут приходить, и обращаться (с жалобой) по каждому штрафу затруднительно. Это даже для физлиц — десятки тысяч, может быть, сотни тысяч рублей. А для юрлиц это миллионы будут. То, что на сегодняшний момент операторы "Платона" не отключили систему, зная об этих проблемах, это по сути свинство», — заявил Канаев.

Рустам Маламагомедов также подтвердил наличие сбоев в геолокации при выписке штрафов системой «Платон». «На самом деле, проблемы не только у "Платона". У нас проблемы и с GPS: навигаторы не работают в Ростовской области, Воронежской, Курской, Краснодарском крае и во многих местностях, где используются средства радиоэлектронной борьбы», — пояснил он.

Маламагомедов считает, что технически приостановить работу системы возможно, но сомневается в готовности властей пойти на это. «Сколько мы боролись за отмену "Платона", но его не отменили. Но в данной ситуации его, конечно, приостановить могут. Однако пойдутли на это — не знаю. Государству нужны деньги», — заключил лидер дальнобойщиков.

Александр Сафронов, опубликовавший в своем канале видеообращение дальнобойщиков из Краснодара к Владимиру Путину, заявил, что водители уже обратились к нему лично и в КПРФ. "Штрафы приходят максимально абсурдные за проезд за много километров от реального пути", - отметил он.

По мнению депутата, выход может быть только один. "Мораторий на штрафы во время действия СВО и работы систем РЭБ", - пояснил Сафронов.

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