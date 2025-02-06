Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

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Три студента, которые рисовали граффити, были задержаны сегодня утром за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Участники акции протеста у Тбилисского госуниверситета потребовали освободить задержанных.

Возле первого корпуса Тбилисского государственного университета сегодня проходит акция солидарности — собравшиеся выражают поддержку задержанным сегодня утром студентам Ачи Гочиташвили, Луке Хизадзе и Георгию Барбакадзе и требуют их освобождения.

"Положить конец режиму, освободить Ачи Гочиташвили, Луку Хизадзе, Георгия Барбакадзе" - такой баннер вывесили студенты на заборе двора первого корпуса ТГУ, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Протестующие студенты заявили, что «Грузинская мечта» превратилась в авторитарный режим, ограничивающий право граждан свободно выражать свое мнение.

" В нормальной стране свобода мысли не должна ограничиваться подобным образом. То, что происходит в Грузии, — это ненормальная ситуация. Это авторитаризм, диктатура. Молодежь никогда не приспособится к этому режиму. Мы закончим этот режим", - сказал один из участников акции протеста в эфире телекомпании.

Сегодня на рассвете были задержаны трое студентов. Из Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета — Ачи Гочиташвили, Лука Хизадзе и Георгий Барбакадзе. Молодых людей обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Они рисовали граффити. Их перевели в следственный изолятор, и недавно их посетил адвокат, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что восьми оппозиционерам, обвиненным в попытке заблокировать дорогу во время акции протеста 2 февраля, суд в Тбилиси назначил залог в качестве меры пресечения. Один из обвиняемых - бывший мэр столицы Гиги Угулава.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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