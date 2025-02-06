Контрактник осужден в Нальчике за самовольное оставление части

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Арслана Кагаова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Арслан Кагаов не явился к установленному времени на службу, так как хотел отдохнуть, и проводил время по своему усмотрению. Затем он сам явился в военную комендатуру.

На суде Кагаов признал свою вину и рассказал, что находился на лечении в военном госпитале и должен был явиться на службу, но вместо воинской части направился по месту жительства, где находился на стационарном лечении в райбольнице. После выписки из медучреждения, по его словам, он проводил время по своему усмотрению, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Арслана Кагаова виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Арслана Кагаова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 февраля стало известно, что контрактник Арсен Баев признан виновным в отсутствии на службе более восьми месяцев и приговорен военным судом в Нальчике к семи годам лишения свободы.

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