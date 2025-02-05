Родные и соратники сообщили об исчезновении ростовской активистки Борзило

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка из Ростовской области Людмила Борзило, которая пожаловалась на необоснованное уголовное дело и требование силовиков пройти психиатрическую экспертизу, перестала выходить на связь с родными и соратниками, они заявили в полицию.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась 3 февраля, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию.

Сообщение от жительницы Ростовской области Людмилы Борзило с жалобой на нарушение ее прав поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Многодетная мама семерых детей. Меня преследуют за мою активную гражданскую позицию. Прошу вас осветить мою историю в вашем СМИ", – написала 27 января автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Близкие и знакомые многодетной матери и активистки поселка Орловский Ростовской области Людмилы Борзило заявили в местную полицию об ее исчезновении. Без попечения матери остаются трое малолетних детей. Мать должна была забрать детей вечером из детского сада, но не пришла. "В настоящее время возле дома Людмилы Борзило дежурят три наряда полиции", - сообщили близкие примерно в 22.00 мск 4 февраля.

Утром 4 февраля Людмила Борзило выходила на связь с корреспондентом "Кавказского узла" и сообщила, что пошла в суд, чтобы сдать апелляцию, а также в прокуратуру и Следком для ознакомления с материалами дела. По словам близких, после 14.00 ее телефон перестал отвечать.

Старшая дочь Людмилы Татьяна Борзило сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что мама собиралась вернуться в 14.00-15.00 мск. "Она сказала, что пойдет в суд с жалобой, и потом в прокуратуру и СКР знакомиться с материалами своего дела. Потом обещала зайти в магазин и купить хлеба. Я прождала ее до 15.00, но домой она не вернулась. Забеспокоилась. Стала ей звонить. Но телефон был отключен. Стала звонить всем знакомым, соседям, ее соратникам по партии, адвокатам… Никто ее не видел. Многие отмечали, что общались с ней утром по телефону. Мама никогда так надолго не уходила из дома. Она всегда забирала малышей с детского сада. В этот раз впервые пошла забирать младших братьев я. Уже темно, а ее нет и где ее искать - я не знаю. Обратилась в полицию. Они приехали, стоят возле забора нашего дома, но где она, говорят, не знают", - рассказала она.

Соратник Борзило КПРФ Илья Слива рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что договорился с Людмилой о встрече в районе 16.00, но на связь она не вышла, телефон у нее отключен. "Мы с ее дочерью Татьяной заявили в полицию об исчезновении Людмилы Борзило", - рассказал Илья Слива.

По его словам, в полиции сказали, что Татьяны у них нет, они ее не задерживали. Утром Борзило делала покупки в продуктовом магазине. В 21.05 с ее карты также были списаны деньги за покупки в продуктовом магазине, но по какому адресу он находится, полицейские пока выяснить не могут.

Сотрудники Следкома сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не видели 4 февраля Людмилу Борзило. Один из них по фамилии Батаев сообщил, что не видел ее и не задерживал, но, по его словам, 5 февраля она должна в 11.00 быть в суде. Другой следователь Андрей Кирикэ также сообщил, что не видел Борзило 4 февраля, к нему она не приходила. Однако он откуда-то знает, что она собиралась пойти на почту, но там не была. Он также отметил, что 5 февраля Борзило должна быть в суде, но по какому поводу - не знает.

Защитник Людмилы Борзило на правах анонимности полагает, что ее все-таки задержали и отвезли в психиатрическую лечебницу. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что Борзило могут вколоть в клинике определенные препараты, после чего в таком состоянии повезут в суд утром 5 февраля, где будет рассматриваться ее жалоба.

Сотрудник полиции В. Семенов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ночью 4 февраля принял заявление от Татьяны Борзило и Ильи Сливы об исчезновении Людмилы Борзило.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.