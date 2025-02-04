Военный осужден в Махачкале за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам заключения мобилизованного жителя Бадирхана Макиева, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Магарамкентского района Бадирхан Макиев не явился в срок на службу в войсковую часть, а затем сам явился в военный следственный отдел и рассказал, что уклонялся от службы.

Адвокат Макиева заявил, что его подзащитный не проходил военно-врачебную комиссию и не заключал контракта с Минобороны, а кроме того имеет серьезное хроническое заболевание, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Махачкалинский гарнизонный военный суд признал Макиева виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Защита Макиева обжаловала приговор, но Южный окружной военный суд оставил его без изменений.

Комментариев от представителей Бадирхана Макиева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 января стало известно, что суд утвердил приговор на шесть лет лишения свободы мобилизованному Хайбулле Гамзаеву за менее чем месячное отсутствие на службе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.