Мобилизованный из Дагестана осужден за отсутствие на службе

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Южный окружной военный суд утвердил шестилетний срок приговор мобилизованному Хайбулле Гамзаеву за менее чем месячное отсутствие на службе, в сроке учтены ранее вынесенные приговоры по делу о ДТП и наркотиках.

Махачкалинский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Хайбуллу Гамзаева виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу. Во время своего отсутствия, которое продолжалось менее месяца, он находился у себя дома.

Защита просила смягчить приговор, так как судом первой инстанции "не в полной мере учтены смягчающие наказание обстоятельства" - травмы при ДТП, которые получены во время отсутствия на службе, участие в специальной военной операции, два полученных ранения и госнаграда, следует из апелляционного определения.

Южный окружной военный суд, рассмотрев апелляцию заключил, что приговор является законным, обоснованным и справедливым. Суд указал, что после ДТП Гамзаев не обращался за медпомощью. а суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами наличие у контрактника малолетнего ребенка, признание вины, участие в СВО, получение ранения, а также награждение государственной наградой.

Также суд принял во внимание, что Гамзаев добровольно явился в часть после отсутствия и выразил желание вновь отправиться в зону боевых действий.

В апелляционном определение указано, что суд первой инстанции обосновано отменил ранее вынесенные приговоры Гамзаеву о незаконном оборота наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ), по этом делу он был приговорен к штрафу, и нарушении правил дорожного движения при управлении в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего причинен вред здоровью другого человека (часть 2 статьи 264 УК РФ)- суд приговорил его к году условно и двум годам испытательного срока. Так как осужденный в период испытательного срока совершил тяжкое преступление, окончательное наказание назначено по совокупности приговоров - шесть лет колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей и лишением прав более чем на год и восемь месяцев, указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд на Ставрополье приговорил к шести годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Шамиля Абазалиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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