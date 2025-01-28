RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:51, 28 января 2025

Мобилизованный из Дагестана осужден за отсутствие на службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд утвердил шестилетний срок приговор мобилизованному Хайбулле Гамзаеву за менее чем месячное отсутствие на службе, в сроке учтены ранее вынесенные приговоры по делу о ДТП и наркотиках.

Махачкалинский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Хайбуллу Гамзаева виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу. Во время своего отсутствия, которое продолжалось менее месяца, он находился у себя дома. 

Защита просила смягчить приговор, так как судом первой инстанции "не в полной мере учтены смягчающие наказание обстоятельства" - травмы при ДТП, которые получены во время отсутствия на службе, участие в специальной военной операции, два полученных ранения и госнаграда, следует из апелляционного определения.

Южный окружной военный суд, рассмотрев апелляцию заключил, что приговор является законным, обоснованным и справедливым. Суд указал, что после ДТП Гамзаев не обращался за медпомощью. а суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами наличие у контрактника малолетнего ребенка, признание вины, участие в СВО, получение ранения, а также награждение государственной наградой.

Также суд принял во внимание, что Гамзаев добровольно явился в часть после отсутствия и выразил желание вновь отправиться в зону боевых действий. 

В апелляционном определение указано, что суд первой инстанции обосновано отменил ранее вынесенные приговоры Гамзаеву о незаконном оборота наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ), по этом делу он был приговорен к штрафу, и нарушении правил дорожного движения при управлении в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего причинен вред здоровью другого человека (часть 2 статьи 264 УК РФ)- суд приговорил его к году условно и двум годам испытательного срока. Так как осужденный в период испытательного срока совершил тяжкое преступление, окончательное наказание назначено по совокупности приговоров - шесть лет колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей и лишением прав более чем на год и восемь месяцев, указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд на Ставрополье приговорил к шести годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Шамиля Абазалиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:17, 28 января 2025
Военный осужден в Грозном за уклонение от службы
13:04, 28 января 2025
Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за оставление части
12:21, 28 января 2025
Жители Ростова-на-Дону не смогли попасть на заседание по отставке главы
11:26, 28 января 2025
Житель Новороссийска задержан за подготовку теракта
10:31, 28 января 2025
Пацифистские комментарии привели к штрафу жительницу Ставрополя
09:37, 28 января 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Тюрьма. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:24, 17 января 2025
Адыгея и Калмыкия оказались в лидерах по росту числа тяжких преступлений
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Верующие у одного из храмов в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 07.01.24, https://t.me/officialsochi/48765
17:20, 7 января 2025
Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Эльшан Керимов. Фото с личной страницы в соцсети Facebook (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
28 января 2025, 15:12
Эльшан Керимов приговорен в Баку к шести годам колонии

Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://www.vesti.az/politika/euronews-pricinoi-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-stala-rossiiskaya-zenitnaya-raketa-533521
28 января 2025, 11:49
Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана

Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
27 января 2025, 18:09
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
27 января 2025, 14:16
Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше