Контрактник из Дагестана осужден за уклонение от службы

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Суд приговорил к шести годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Шамиля Абазалиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, Предгорный районный суд Ставропольского края ранее приговорил жителя Дагестана Шамиля Абазалиева к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным по делу о наркотиках. 1 февраля 2024 года Абазалиев заключил контракт с Минобороны, однако уже со следующего дня не явился в воинскую часть и проводил время до 17 апреля 2024 года по своему усмотрению.

Пятигорский гарнизонный военный суд признал Абазалиева виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. К этому сроку была присоединена не отбытая Абазалиевым часть наказания по делу о наркотиках. И в итоге суд приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариев от представителей Шамиля Абазалиева относительно приговора суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2023 года стало известно, что суд приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника из Дагестана Нурислама Магомедова, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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