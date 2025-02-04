Оппозиционные телеграм-каналы сообщили о смерти чеченца после пыток

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Силовики задержали уроженца Сержень-Юрта Исмаила Мухадиева из-за лайка под неугодной властям публикацией и подвергли пыткам, сообщили оппозиционные телеграм-каналы.

45-летний уроженец села Сержень-Юрт Исмаил Мухадиев умер 31 января после пыток силовиков.

Мухадиев был задержан силвиками 30 января, его пытали с использованием электричества, после чего он скончался, пишет 3 февраля оппозиционный чеченским властям телеграм-канал Niyso.

По данным телеграм-канала, Мухадиева задержали за то, что он поставил лайк под публикацией, которая была расценена неприемлемой для республиканских чиновников. Его тело доставили родственникам с указанием немедленно похоронить.

Телеграм-канал "Вайфонд" сообщил в тот же день, что его источники подтверждают достоверность информации.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями данной из информации из собственных источников.

Спецдокладчица ООН по вопросу о правах человека в России отметила в октябре 2023 года что насильственные исчезновения остаются распространенной на Северном Кавказе практикой подавления инакомыслия.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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