Выросло число госпитализированных с признаками отравления детей в Ессентуках

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В больницу попали еще пятеро детей, отдыхающих в Ессентуках, всего госпитализированы 12 человек, их состояние оценивается как стабильное.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля семеро детей, которые отдыхали в одном из санаториев Ессентуков, были госпитализированы с признаками отравления.

Еще пятеро детей из Белгородской области, которые отдыхают в Ессентуках, были госпитализированы с аналогичными симптомами отравления, всего под наблюдением врачей находится 12 детей, пишет 2 февраля РИА "Новости" со ссылкой на главу города Владимира Крутникова.

В своем телеграм-канале Крутников сообщил, что состояние госпитализированных стабильное, оперштаб, сформированный по факту массового отравления, работает круглосуточно. "Вся необходимая помощь оказывается в полном размере", - добавил он.

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