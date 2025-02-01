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22:26, 1 февраля 2025

Меликов анонсировал полумиллионные выплаты ветеранам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Единовременная выплата живущим в Дагестане ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине победы составит 500 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение "значительно увеличить" размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, сообщила сегодня администрация главы республики. Тогда в республике проживали 29 участников ВОВ. В 2021 году размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения был увеличен в 10 раз: с 2000 рублей до 20 000 рублей.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании Республиканского организационного комитета «Победа», сообщила администрация главы Дагестана. Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей выделят по 80 тысяч рублей, указано в Telegram-канале администрации.

Глава республики также призвал "нарастить "Парад Победы в том числе конным расчетом, организациями военно-патриотического направления, парадными расчетами организаций со всей республики, говорится в другом сообщении.

В мае 2024 года на праздновании дня Победы в Каспийске глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщал, что в республике проживают 10 ветеранов, проинформировало 9 мая 2024 года издание "Мирмол".

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Автор: "Кавказский узел"

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