Аналитики раскритиковали позицию Пашиняна по вопросу геноцида армян

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Институт Лемкина по предотвращению геноцида обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в распространении турецких нарративов после заявления о геноциде армян. Армянские аналитики также считают, что Пашинян дает Турции козырь, пытаясь сделать вопрос геноцида темой для обсуждения.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ашот Симонян 26 января потребовал привлечь премьер-министра Никола Пашиняна к уголовной ответственности за его слова о геноциде армян в Османской империи.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Заявления армянского премьера о геноциде армян в Османской империи игнорируют исторические исследования по данной теме, проведенные немецкими, британскими, американскими и армянскими учеными, а также препятствуют борьбе за справедливость и создают опасную геополитическую динамику в контексте этнической чистке армян в Нагорном Карабахе и угроз со стороны Азербайджана Армении, говорится в заявлении Института Лемкина по предотвращению геноцидов.

Эксперты международной организации обвинили Никола Пашиняна в распространении турецких нарративов. По их словам, Пашинян уже во второй раз ставит под сомнение исторический факт Геноцида армян 1915 года, напомнили авторы заявления. «Три месяца назад МИД Армении исключил международное признание геноцида армян из списка внешнеполитических приоритетов. Эти заявления – следствие дипломатической и военной слабости Армении по отношению к ее враждебным соседям на Южном Кавказе. Ошибки отрицания геноцида представляют угрозу суверенитету Армении, даже если эта позиция является следствием давление одной или нескольких сверхдержав, а также региональных гегемонов», - говорится в заявлении.

Постановка вопросов, «что произошло и почему это произошло» ставит под сомнение геноцид армян как установленный исторический факт, сказано в документе.

В международной организации отметили, что Рафаэль Лемкин ввел термин «геноцид» во время Второй мировой войны, изучив армянский случай и использовал его в качестве основы для разработки своей концепции геноцида. «Несмотря на то, что среди ученых существуют разногласия по поводу некоторых деталей и интерпретаций, основная версия «почему» и «что» не вызывает сомнений. Более того, исследователи геноцида пришли к единому мнению о статусе преступлений Османской империи против армян во время Первой мировой войны как явного примера геноцида», - подчеркнуто в документе.

Кроме того, согласно заявлению, усилия Лемкина увенчались принятием ООН в 1948 году Конвенции о геноциде, что стало поворотным моментом в международном праве. «В том же году была принята Всеобщая декларация прав человека в качестве новой глобальной основы для защиты прав и достоинства человека. Впервые международное право предоставило отдельным лицам и группам лиц юридические инструменты для защиты от угнетения и несправедливости, ограничив возможности государств жестокого обращения с гражданами и совершения широкомасштабного насилия. До Второй мировой войны международное право признавало только государства носителями прав. Конвенция о геноциде и Конвенция ООН по правам человека также позволили группам и отдельным лицам стать субъектами международного права», - указано в нем.

Заявления Пашиняна игнорируют исторический факт и основополагающую роль, которую геноцид армян сыграл в формировании концепции геноцида в международном праве, считают в международной организации, призвав его быть осторожным в выражениях.

Факт геноцида армян не подлежит сомнению и оспариванию, заявил Никол Пашинян на пресс-конференции 31 января. В соответствии с армянским законодательством, отрицание Геноцида армян уголовное наказуемое деяние, отметил он. По его словам, в своем резонансном заявлении он имел в виду совершенно другое. «Не должен ли геноцид подтолкнуть армян к тому, чтобы еще раз проанализировать свое восприятие мира? Быть может, армянский народ часто уповает на «добро» внешних сил или плохо анализирует эти внешние сигналы. Вопрос актуален сегодня, как был актуален в начале XX века», - пояснил Пашинян, добавив, что сам не имеет ответа на этот вопрос.

Союз армянских академиков Цюриха (Armenian Academics Zurich) потребовали 30 января, чтобы Никол Пашинян публично извинился за заявление по поводу геноцида армян. Ранее с аналогичным заявлением выступил Совет армянских и проармянских союзов Швейцарии (CAAS), который заявил, что заявление Пашиняна является "спорным, оно дискредитирует память о геноциде армян и поднимает законные вопросы относительно приверженности правительства Армении полному признанию этого преступления против человечности и его международному признанию", пишет news.am.

Заявление Пашиняна на встрече с представителями армянской общины Швейцарии прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель и политолог Андриас Гукасян.

Акоп Бадалян согласен с мнением, что армянский премьер распространяет турецкие нарративы. «В Армении никто, кто бы ни был, не может подвергать отрицанию факт геноцида армян. Пашинян делает вопрос геноцида темой для обсуждения. Не в контексте был геноцид или нет, а его причины. Это дает Турции козырь в отношениях с международными акторами в вопросе международного признания геноцида армян», - заявил он «Кавказскому узлу».

Заявление Пашиняна, как и позиция МИД, свидетельствуют о дипломатической и военной слабости армянской стороны, добавил политобозреватель. «Но что стоит за этим – шантаж Турции или личная позиция, полагая, что эти он снижает риски безопасности, сказать сложно. Армения может уступить, не делать тему геноцида приоритетом во внешней политике, заявляя, что важен мир и добрососедство, учитывая взрывоопасную ситуацию в регионе. Но быть сдержанным в своих заявлениях. Но совсем иное, когда заявления правящей силы подыгрывают позиции Турции. При этом создаются подозрения, что эти заявления звучат по требованию турецкой стороны и укладываются в рамки турецких нарративов. В частности, Турция неоднократно заявляла о необходимости оставить вопрос геноцида для изучения историкам, и не исключено, что Пашинян готовит армянское общество, чтобы в один прекрасный день заявить о согласии сформировать совместную комиссию историков по изучению геноцида», - подчеркнул Бадалян.

Ощутимые признаки сближения будут видны в случае выполнения Арменией требований Турции, в частности, открытия коридора через Армению в Азербайджан, считает он. «Турция стремится к получению экстерриториального коридора через Сюник. Если этого не удастся, то хотя бы, чтобы коридор был максимально подконтролен им. Налаживание армяно-турецких отношений зависит от выполнения требования Турции – урегулирования отношений с Азербайджаном, который выдвигает новые требования, согласованные с Турцией», - пояснил политобозреватель.

Андриас Гукасян также разделяет мнение, что заявление армянских властей являются свидетельством дипломатической и военной слабости. После войны в Нагорном Карабахе в 2020 году был нарушен военный баланс с Азербайджаном, пояснил он.

«Пашинян считает, что его позиция, которая совпадает с нарративами Азербайджана и Турции, позволит избежать войны. Но это не форма защиты. Попытка избежать войны с Азербайджаном, выраженное в потакании Азербайджану и Турции, действенна лишь в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе такая политика кроет в себе угрозу суверенитету Армении и приведет к тому, что Армения вынуждена будет пойти на уступки под давлением России и Турции», - заявил он.

По мнению политолога, правящая сила координирует свои действия с Россией. «Армянские власти пошли на сделку с Россией по передаче ей контроля над Арцахом (Нагорным Карабахом) [...] Следствием этой сделки стала этническая чистка в Арцахе (Нагорном Карабахе). Армения оказалась в сложном положении, от нее требуют территориальных уступок. Все это не снизило напряженность, наоборот, ухудшило ее международное положение, а вопросы безопасности остались открытыми», - отметил Гукасян.

Он также согласен с мнением, что Пашинян распространяет турецкие нарративы. «Турция ставит под сомнение исторический факт и правовую оценку геноцида армян. Повторять позицию Турции, означает поддержку Турции в ее противостоянии с ЕС и США, которые признают геноцид армян и считают, что Турция должна признать геноцид армян, а также предпринять шаги по восстановлению отношений с Арменией. Причем важно, что Турция является важным союзником США и ЕС по НАТО, хотя после распада СССР эта важность снизилась. Несмотря на это, перед Турцией ставят требование признать геноцид армян», - подчеркнул политолог.

По его словам, Турция нарушает свои же международные обязательства, держа армяно-турецкую границу под замком. «Политика правящей силы не влияет на позицию Турции и не содействует сближению с Арменией. Более того, Пашинян и его команда содействуют Турции в затягивании требования открыть границу без предусловий. Это международное требование к Турции от ее союзников и партнеров. Турция является государство Таможенного союза ЕС, а также членом НАТО. И ее партнеры по ЕС и НАТО требуют признания геноцида армян и открытия границы с Арменией без предусловий», - пояснил он.

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