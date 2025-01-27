В Армении потребовали привлечь Пашиняна к ответственности за слова о геноциде

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Адвокат Ашот Симонян потребовал привлечь премьер-министра Никола Пашиняна к уголовной ответственности за его слова о геноциде армян в Османской империи.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний". Адвокат Ашот Симонян на своей странице в Facebook* призвал привлечь Никола Пашиняна к ответственности, возбудив против него уголовное дело за заявление о геноциде армян в Османской империи в 1915 году, сделанное им в ходе встречи с армянской диаспорой в Швейцарии. В опубликованном правительством Армении 25 января 2025 года видеоматериале в ходе встречи Пашиняна с представителями армянской диаспоры Швейцарии была поднята тема геноцида армян в Османской империи. Пашинян заявил о "необходимости вернуться к истории геноцида армян, чтобы понять, что произошло и почему это произошло". "Надо понять, как мы это восприняли, через кого мы это восприняли, как так получилось, что не было никакой повестки для для геноцида армян в 1939 году и как получилось, что вопрос геноцида армян оказался на повестке дня в 1950 году?" - заявил Пашинян.

"Пашинян не упомянув ни слова о виновности Османской империи или её политике отрицания геноцида", - отметил адвокат Ашот Симонян в своей публикации под названием "Сообщение о преступлении".

По его словам, в соответствии со статьей 136 Уголовного кодекса республики Армения, публичное отрицание, оправдание, пропаганда или умаление опасности преступлений против человечности или геноцида, если это совершено с целью разжигания ненависти, дискриминации или насилия против лица или группы лиц на основе их расовой, национальной, этнической принадлежности, цвета кожи или религии, наказывается штрафом от двадцатикратного до сорокакратного минимального размера заработной платы, общественными работами на срок от 150 до 250 часов, ограничением свободы на срок до трех лет, краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев или лишением свободы на срок до четырех лет.

Он добавил, что действие, предусмотренное частью 1 статьи 136 УК РА, совершенное путём публичного распространения произведений, через средства массовой информации или с использованием информационных технологий; с использованием должностных полномочий или влияния, вытекающего из этих полномочий, "наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

"Этот акт также карается уголовным законодательством Швейцарии. Более того, в Швейцарии за подобные действия привлекались к ответственности, в основном, лица турецкого происхождения по понятным причинам", - заявил адвокат.

Вопросам, поднятым Пашиняном, давно даны ответы в рамках исследований по геноцидологии, заявил журналистам геноцидолог Сурен Манукян.

По его словам, для специалистов, занимающихся изучением геноцидов, это неоспоримый факт. "Причины геноцида давно изучены, а заявления Пашиняна напоминают попытки переоценить законы Ньютона и понять, действительно ли механика работает так, как утверждает наука. Если он не доверяет армянским ученым, я бы посоветовал ему читать работы зарубежных специалистов, в том числе турецких ученых, которые писали о геноциде армян", - отметил он.

Манукян добавил, что в 1939 году термин "геноцид" просто еще не существовал. Впервые он появился в 1943 году, когда польский юрист Рафаэль Лемкин использовал его в своей книге. "В одном из своих интервью Лемкин сказал, что он "создал это слово, потому что нужно было какое-то определение, чтобы понять, что это было - то, что турки сделали с армянами, а нацисты с евреями". Хотя в 1939 году термина "геноцид" еще не было, обсуждения на эту тему велись и до 1950 года. Об этом написаны сотни воспоминаний и научных работ", — пояснил Манукян.

Он добавил, что заявления Пашиняна в Швейцарии содержат намек на то, что Советский союз якобы создал и поднял вопрос геноцида армян на повестку. Однако, СССР наоборот, всегда запрещал эту тему. После 1950-х годов вопрос геноцида стал подниматься немного больше. "Советский Союз арестовывал людей, которые поднимали этот вопрос. Десятки человек были отправлены в лагеря только за то, что пытались распространять листовки о геноциде армян 24 апреля", - отметил Манукян, добавив, что премьер не владеет материалом, и он готов предоставить ему литературу по теме.

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