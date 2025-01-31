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16:16, 31 января 2025

Житель Белореченска признан политзаключенным

Ярослав Суханов. Фото: https://memopzk.org/figurant/suhanov-yaroslav-andreevich признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники признали политзаключенным Ярослава Суханова из Белореченска, осужденного на 6,5 лет за подготовку к госизмене. Они указали, что признательные показания, от которых Ярослав отказался в суде, могли быть получены под давлением.

Ярослав Суханов был задержан 4 июля 2023 года на пропускном пункте на границе Крыма с Херсонской областью, куда он ехал с женой на своей машине. Ему назначили 10 суток административного ареста за неповиновение требованию сотрудника ФСБ.
 15 июля 2023 года сразу после выхода из спецприёмника Суханова увезли в неизвестном направлении. Лишь в сентябре 2023 года близким удалось узнать, что его арестовали по обвинению в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"*.

Следствие утверждает, что Суханов собирался участвовать в боевых действиях против России. Сначала Суханов дал признательные показания, но затем от них отказался.

В суде Суханов не отрицал, что хотел выехать на Украину и отправил анкету в Telegram-бот, заявив о намерении вступить в ВСУ. Но, по его словам, в действительности он хотел не принять участие в боевых действиях на стороне Украины, а легализоваться там, чтобы потом переехать в Европу или США по упрощённой процедуре.

6 июня 2024 года суд в Крыму приговорил Ярослава Суханова к 6,5 года колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год после освобождения. 24 июля 2024 года апелляционный суд оставил приговор без изменения.

Правозащитники считают недоказанным обвинение Суханова в намерении участвовать в боевых действиях против России. Обстоятельства его задержания, похищения и незаконного лишения свободы на протяжении нескольких месяцев указывают на то, что его дело могло быть сфабриковано, а на самого Суханова оказывали давление. По свидетельствам родных, при задержании Ярослав был избит, у него забрали телефон, указано в сообщении на сайте центра.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал"* считает Ярослава Суханова политическим заключённым, требует прекращения его уголовного преследования, расследования его похищения и заявлений о применении к нему физического насилия с привлечением виновных к ответственности.

"Кавказский узел" также писал, что жителя Подмосковья Савелия Фролова, задержанного на КПП "Верхний Ларс", суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

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Автор: "Кавказский узел"

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