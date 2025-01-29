Осужден заказчик убийства Джамалудиновых

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Суд приговорил к 8,5 года колонии мужчину, который заказал убийство помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его отца из-за имущественного спора.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2021 года МВД Дагестана сообщило о поисках помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его 60-летнего отца Омаргаджи Джамалудинова, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле и перестали выходить на связь. Исчезновение Джамалудиновых было инсценировкой, они были укрыты сотрудниками уголовного розыска в рамках спецоперации, сообщило позднее МВД Дагестана. За организацию попытки убийства Омаргаджи Джамалудинова и его сына Ахмед задержан 62-летний мужчина, разыскиваются другие участники сговора. Причиной заказа убийства стал спор из-за земельного участка, сообщило следствие.

Советский районный суд Махачкалы приговорил к 8,5 года колонии мужчину, заказавшего убийство помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его отца Омаргаджи Джамалудинова, сообщило сегодня ТАСС.

Суд вынес приговор на основании обвинительное вердикта коллегии присяжных заседателей. Ранее судимый житель Дагестана признан виновным в приготовлении к организации убийства.

В 2019 году осужденный и его брат предложили своему знакомому подыскать лицо, которое бы за вознаграждение согласилось совершить убийство двух жителей Дагестана, с которыми у них был имущественный спор. Знакомый нашел исполнителя, но получив задаток, они сообщили о планирующемся преступлении силовикам.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. В отношении второго соучастника преступления ранее был вынесен обвинительный приговор с назначением реального лишения свободы, сообщила прокуратура Дагестана на своем сайте

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