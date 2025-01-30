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06:25, 30 января 2025

В Ростовской области военный осужден за отсутствие на службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новочеркасский гарнизонный суд признал виновным в самовольном оставлении части Дениса Литвина.

30 июля 2023 года Денис Литвин "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, после выписки из лечебного учреждения и окончания периода временной негодности к военной службе не явился в срок без уважительных причин на службу в войсковую часть", говорится в решении суда.

Как установил суд, Литвин "стал проводить время по своему усмотрению по месту жительства". 26 февраля 2024 года Литвин добровольно явился в войсковую часть, в связи с чем его незаконное нахождение вне военной службы было прекращено.

Из материалов дела следует, что побег Литвин объяснил неприязненными отношениями с командованием. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, наличие двух маленьких детей, участие в боевых действиях, получение ранения и статус ветерана. Тем не менее, Литвин был приговорен к пяти с половиной годам колонии, апелляционный суд оставил приговор в силе.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что Южный окружной военный суд утвердил приговор на шесть лет лишения свободы мобилизованному Хайбулле Гамзаеву за менее чем месячное отсутствие на службе.

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Автор: "Кавказский узел"

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