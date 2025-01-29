Житель Кубани арестован по делу о поджоге ресторанов

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Суд в Краснодаре отправил под арест на два месяца обвиняемого в поджоге трех ресторанов.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 19-летний житель Динского района был задержан за поджоги трех ресторанов в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение по уголовным статьям о покушении на убийство двух и более лиц и об уничтожении чужого имущества. На допросе задержанный заявил, что за поджоги куратор с Украины пообещал ему 35 тысяч рублей.

Ленинский райсуд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об аресте 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в поджоге ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом (часть 2 статьи 167 и часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, представленных суду следует, что вечером 25 января молодой человек с помощью заранее приготовленной горючей жидкости совершил поджог в помещениях двух ресторанов г. Краснодара. При поджоге третьего ресторана он был задержан очевидцами", - говорится в публикации, размещенной 28 января в телеграм-канале ведомства.

Обвиняемый арестован на два месяца, до 26 марта.

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