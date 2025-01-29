Суд отказался удовлетворить жалобу Фарида Мехрализаде на бесчеловечное обращение

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Жалобу арестованного по делу Abzas Media журналиста и экономиста Фарида Мехрализаде на отказ прокуратуры признать факт бесчеловечного обращения с ним при задержании суд оставил без удовлетворения. Защита намерена оспорить это решение.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2024 года арестованный директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил, что сотрудники издания столкнулись с давлением за огласку данных о пытках и коррупции в местах заключения. Спустя неделю стало известно, что арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. 23 января главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы заявила, что вновь столкнулась с физическим насилием и дискриминацией со стороны надзирателей.

Сабаильский районный суд Баку 28 января рассмотрел жалобу Мехрализаде на отказ прокуратуры признать факт бесчеловечного обращения с ним и привлечь к ответственности виновных, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Наргиз Мухтарова.

«При задержании Фарид столкнулся с бесчеловечным обращением, его по сути похитили. Фариду на голову надели мешок, надели наручники, насильно посадили в машину и по пути избивали. Фарида сначала привезли в какое-то место, продержали там 15-20 минут, там у него отобрали ключи от нашей машины, его мобильный телефон. Потом Фарида доставили в главное управление полиции и только там, перед следователем, с его головы сняли мешок. Мы обращались с жалобой на действия силовиков в прокуратуру», - рассказала Мухтарова.

Защита Мехрализаде просила прокуратуру провести расследование, запросив записи с уличных камер видеонаблюдения на месте задержания молодого человека, а также данные биллинга его мобильного телефона.

«Однако этих сведений нам не предоставили, и прокуратура сама их также не исследовала. Прокуратура ограничилась тем, что взяла показания полицейских и на основе этого «установила», что «насилия не было». К сожалению, и Сабаильский суд сегодня не удовлетворил нашу жалобу на решение генеральной прокуратуры, не учтя доводов защиты Фарида», - сказала супруга журналиста.

Адвокат Мехрализаде Джавад Джавадов подчеркнул, что действия полиции при задержании молодого человека были неправомерными. «Не было никакой необходимости принудительных, насильственных действий в отношении Фарида Мехрализаде. Он не был вооружен, не оказывал какого-либо сопротивления, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, не уклонялся от явки в полицию», - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в случае с Мехрализаде имели место нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) Европейской конвенции прав человека. Адвокат добавил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба, а после прохождения всех судебных инстанций в Азербайджане защита обратится в ЕСПЧ.

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