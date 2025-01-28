Жители Ростова-на-Дону не смогли попасть на заседание по отставке главы

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Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку. Местные жители, собравшиеся у мэрии, возмутились тем, что их не пустили на заседание.

"Нас не пускают, самое обидное, что меня Логвиненко заблокировал в своем канале, потому что я сказала, чтобы он уходил в отставку, а теперь он меня даже тут не пускает, чтобы я посмотрела, как он уходит в отставку", - заявила местная жительница.

Обстановка на входе в мэрию остается напряженной, множество людей не пустили на заседание по отставке главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. В здание прибыла полиция, пишет телеграм-канал RusNews.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Это отражено в проекте постановления, которое рассматривают сегодня на заседании городской думы. Согласно проекту постановления, временно исполняющим обязанности главы администрации города станет Александр Скрябин, которого сегодня назначили первым заместителем мэра. С конца 2020 года он занимал пост заместителя губернатора области, а с сентября 2023-го — первого зама. До этого Скрябин уже работал в ростовской мэрии, откуда ушел в заксобрание региона, пишет РБК.

Представитель гордумы уточнил, что Логвиненко написал заявление накануне, передает "РИА Новости".

"Кавказский узел" писал, что 22 октября 2019 года 36 депутатов гордумы проголосовали за назначение Логвиненко на пост главы администрации города, один депутат высказался "против". На следующий день Логвиненко вступил в должность градоначальника.

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