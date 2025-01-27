Меняйло избежал репутационных рисков от инцидента с сыном

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Спор сына главы Северной Осетии с инспектором ГАИ остался в рамках рядового дорожного конфликта и не создал угрозу репутации Сергея Меняйло, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 22 января глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что сотрудники МВД остановили машину с неместными номерами, в которой были его сын и невестка. Он уточнил, что этот "бытовой инцидент" произошел еще полгода назад.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина и его спутница угрожают сотруднику МВД последствиями за остановку их машины. При этом женщина признаёт, что была не пристегнута ремнем безопасности, но возмущается требованием открыть багажник, а ее спутник пригрозил сотруднику полиции, что тот будет "писать объяснительную".

Инцидент с сыном главы республики прокомментировали "Кавказскому узлу" журналист Руслан Тотров, блогер Магас Дедяков, адвокат Тимофей Широков и адвокат Марина Агальцова.

Руслан Тотров счел типичной для России ситуацию с участием сына высокопоставленного чиновника. "Это видео людей невысокой культуры, кичащихся даже не своим происхождением или заслугами, а, можно сказать, своей сословной принадлежностью", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению журналиста, урона репутации главы Северной Осетии это видео не нанесёт. «О репутационном ущербе говорить не приходится, потому что в РФ институт репутации отсутствует по определению. […] Это обычный день людей, обременных, по их представлениям, властью и силой», - пояснил Тотров.

Тем не менее Меняйло заинтересован в погашении возможного резонанса от этого видео, указал он. "Никаких других последствий и продления у инцидента не будет", - сказал журналист.

Никто не обратил бы внимания, если бы не персона сына главы

Блогер Магас Дедяков также счел инцидент обыденным. "Обычный "кач" с ментами. Никто не обратил бы внимания, если бы не персона сына главы", - сказал он.

По мнению блогера, репутация Меняйло как главы республики не пострадает. "Что касается репутации личной - ну, по крайней мере, он сам считает, что да, раз прокомментировал ситуацию сам", - отметил Дедяков.

Расследования инцидента быть не может, убежден блогер. "А что там расследовать? К сотрудникам ни у одной из сторон претензий нет", - пояснил он.

Полицейский вел себя вежливо, хладнокровно

С тем, что ничего криминального в словах и действиях обеих сторон не было, согласился адвокат Тимофей Широков. "Обычный дорожный «рамс». Относительно даже культурный. Гораздо более жёсткие случаи [бывают]. Полицейский вел себя вежливо, хладнокровно. Меняйло хоть и козырял отцом, но тоже в драку не лез, распоряжения полицейского выполнял", - сказал он.

Наличие номеров другого региона само по себе не дает повода для остановки транспортного средства инспектором ГАИ, указал адвокат. «Основанием для остановки может быть нарушение ПДД. А спутница Меняйло была не пристёгнута, что является нарушением. Либо проведение какой-то операции, типа «Пьяный водитель» и других. В этом случае полицейские по своему усмотрению могут останавливать машины. Также для досмотра машины могут быть основанием некие подозрения полицейского. Вообще спорить в такой ситуации с полицейскими - дело для обычного гражданина неблагодарное», - отметил Широков.

Считаю, что не было основания для осмотра или досмотра

Адвокат Марина Агальцова также обратила внимание, что обе стороны были достаточно корректны. «Я бы отметила спокойствие и доброжелательный тон полицейского, но считаю, что не было основания для осмотра или досмотра. Согласно КоАП РФ (статья 27.9) досмотр транспортного средства, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Но к правонарушению это не имело отношения», - пояснила она.

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