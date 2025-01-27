Тело российского военного обнаружено в Гюмри

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Военнослужащий российской военной базы Алексей Ямпольский найден мертвым в доме, где снимал жилье.

Тело 23-летнего российского военнослужащего Алексея Ямпольского нашли 25 января.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, на теле следов насилия не обнаружено, сообщил сегодня JamNews.

Гражданин России позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов в Гюмри обнаружено тело военнослужащего российской военной базы. Силовики возбудили уголовное производство по признакам суицида. По словам источника, покойный и позвонивший в полицию вместе служили в 102-й российской военной базе в Гюмри, передал News.am.

"Кавказский узел" также писал, что в Гюмри на военной базе периодически происходят инциденты, в результате которых гибнут российские военные. В частности, 20 марта 2024 года военнослужащий Роман Шатерников умер после того, как получил ранения во время военных учений.

15 июня 2015 года в Гюмри было обнаружено тело солдата 102-й военной базы со следами побоев. 22 апреля 2017 года около военной базы было обнаружено тело военнослужащего Дмитрия Ялпаева также с признаками насильственной смерти. 6 июля 2020 года сообщалось, что военнослужащий-контрактник военной базы в Гюмри найден мертвым с предсмертной запиской.

Напомним, 102-я военная база Южного военного округа в Гюмри входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

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