Контрактник из Адыгеи осужден за дезертирство

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Суд в Майкопе приговорил к семи с половиной годам заключения военнослужащего-контрактника Амира Кабехова, признав его виновным в дезертирстве.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Адыгеи Амир Кабехов в декабре 2023 года самовольно покинул воинскую часть, в которой проходил службу, и прожил полгода у своей сестры. Во время суда Кабехов заявил, что планировал вернутся к службе, также он заявил, что страдает психическим заболеванием, и что у него есть двое детей, которых нужно содержать.

Майкопский гарнизонный военный суд признал Кабехова виновным в дезертирстве и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Амира Кабехова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января стало известно, что суд в Майкопе приговорил к девяти годам заключения военнослужащего-контрактника Дмитрия Волкова, признав его виновным в уклонении от службы.

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