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06:23, 25 января 2025

Контрактник из Адыгеи осужден за уклонение от службы

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе приговорил к девяти годам заключения военнослужащего-контрактника Дмитрия Волкова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Адыгеи, сержант Дмитрий Волков подал командиру рапорт о том, что будто бы у него умерла мать и попросил дать ему отпуск, а после того, как командир дал ему его, 20 суток убыл по месту проживания.

Дома Волков скачал из интернета бланк свидетельства о смерти, ввел в него недостоверные данные о смерти своей матери, и по прибытии в воинскую часть передал копию свидетельства о смерти командиру. Позже Волков снова попросился с отпуск, заявив, что у него умер отец, а по возвращению в воинскую часть снова передал командиру копию свидетельства о смерти, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Майкопского гарнизонного военного суда.

Командир обратил внимание, что в обоих свидетельствах о смерти один и тот же номер и одна и та же серия. ЗАГС, расположенный по месту жительства родителей Волкова, сообщил, что данные о их смерти отсутствуют.

Майкопский гарнизонный военный суд признал Волкова виновным в уклонении от воинской службы и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Комментариев от представителей Дмитрия Волкова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 января 2024 года стало известно, что суд в Майкопе приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Владимира Литенкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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