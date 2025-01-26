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12:03, 26 января 2025

Военный со Ставрополья осужден за дезертирство

Военный в зале суда. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к семи годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника со Ставрополья Евгения Хоху, признав его виновным в дезертирстве.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Ставропольского края Евгений Хоха самовольно покинул воинскую часть, и был затем спустя время задержан полицейскими.

Ставропольский гарнизонный военный суд признал Хоху виновным в дезертирстве и приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его защита обжаловала приговор, указав, что Хоха не подписывал контракт о воинской службе, что будто бы его подпись поставил за него другой человек, а сам Хоха ранее написал рапорт, что не желает служить в армии, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Суд оставил приговор суда предыдущей инстанции без изменений, указав, что вывод о виновности Хохи подтверждается показаниями свидетелей, заключением военно-врачебной комиссии, выписками из приказов начальника пункта отбора на военную службу по контракту и командира войсковой части.

Комментариев от представителей Евгения Хохи относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 января стало известно, что суд на Ставрополье приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ивана Бьюкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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